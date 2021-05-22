Почетный караул возле Верховной Рады, фото: пресс-служба Верховной Рады

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Ослабление карантина позволило возобновить несение возле здания Верховной Рады службы Почетного караула Национальной гвардии Украины, введенного в знак почитания памяти нацгвардейцев, погибших на Площади Конституции 31 августа 2015 года в результате взрыва гранаты.

Несение службы Почетной стражей возобновилось сегодня, 22 мая. Церемония сопровождалась поднятием Государственного флага. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Отмечается, что в выходные и праздничные дни с 10.00 до 18.00 с ежечасным изменением караула будет нести службу специальный батальон «Почетный караул» Нацгвардии.

Впервые церемония несения почетного караула возле Верховной Рады состоялась 1 марта 2020 года. Однако из-за карантинных ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19, Почетный караул возле Верховной Рады был временно приостановлен.

Напомним, в 2020 году не все украинцы восприняли положительно введение Почетного караула возле Верховной Рады — из-за неуместного сходства с пограничными сооружениями царской России установленной возле парламента «будки», возле которой несут стражу нацгвардейцы.