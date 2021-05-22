Погода в Украине. Фото: flickr.com

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Ракурс

Погода в Украине 23 мая будет теплой, а осадки синоптики обещают в западных и северных регионах.

На остальной территории страны обещают облачность с прояснениями. Ночью температуру воздуха прогнозируют 8−14° тепла, а днем столбики термометров покажут от 16 до 25° выше нуля по Цельсию. Ветер обещают западный и северо-западный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 23 мая будет с кратковременными дождями. Ночью температуру воздуха прогнозируют 11−13° тепла, а воздух прогреется до 19−21° выше нуля.

Погода в Харькове в воскресенье тоже будет теплой, осадков не обещают. Температуру воздуха ночью прогнозируют 10−12° с отметкой плюс, а днем обещают 22−24° тепла.

Погода в Одессе в ближайшие сутки будет радовать теплом. Столбики термометров ночью покажут 11−13° тепла, а днем обещают 23−25° тепла.

Погода во Львове завтра днем будет дождливой. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 8−10° тепла, а днем обещают 17−19° тепла.

Погода в Карпатах 23 мая будет с дождем. Температура воздуха ночью от 8° тепла до 10° тепла, а днем от 16° до 19° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 23 мая прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, украинские синоптики обещали, что 22 мая кратковременные дожди лишь на крайнем западе. В других областях синоптики обещали переменную облачность.