Тепло возвращается – погода в Украине на выходные. Фото: pmg.ua

https://racurs.ua/n154992-teplo-vozvraschaetsya-pogoda-v-ukraine-na-vyhodnye-karta.html

Ракурс

Погода в Украине на выходных, 22−23 мая, ожидается переменная: в субботу будет солнечно, а в воскресенье прогнозируют дождь.

В субботу, 22 мая, кратковременные дожди возможны только на крайнем западе. В остальных областях без осадков, малооблачно. Температура воздуха будет комфортной. Если ночью столбик термометра опустится до +6…+10, то в течение дня потеплеет до +21… +23. Об этом информирует Укргидрометцентр.

Погода в Киеве 22 мая будет солнечной, осадков не прогнозируют. Ночью столбики термометров покажут +9… +11, днем ​​ожидается +21… +23.

Погода в Харькове в субботу ночью будет дождливой, а днем ​​осадков не ожидается. Температура ночью будет +11… +13, днем ​​прогнозируют +22… +24.

Погода в Одессе ожидается теплая и солнечная. Столбики термометров ночью опустятся до +9… +11, а днем ​​покажут +21… +23.

Погода во Львове будет с дождями и грозами. Температура воздуха ночью ожидается +8… +10, днем ​​будет +20… +22

Погода в Карпатах также прогнозируется с дождем. Ночью температура воздуха составит +7… +9, а днем ​​ожидается +21 … +23.

В воскресенье, 23 мая, на западе, севере и в центральной части Украины очередной атмосферный фронт обусловит кратковременные дожди с грозами и порывистый ветер. При этом днем температурный режим в этих регионах практически не изменится, а ночью потеплеет до +10…+12. На юге и востоке будет солнечно. Воздух прогреется до +25.

Геомагнитная обстановка на выходных будет довольно неспокойной — днем и ночью ожидаются возмущения.

Напомним, ранее мы сообщали, что заснеженное высокогорье украинских Карпат 21 мая показали спасатели Черногорского горного поисково-спасательного поста. Температура на горе Пип Иван в пятницу утром опустилась ниже нуля.