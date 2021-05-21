Медведчука оставили в компании Марченко и Кокосика — суд рассмотрел апелляцию

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Меру пресечения Виктору Медведчуку оставили без изменений в Киевском апелляционном суде. Фемида 21 мая рассматривала апелляционные жалобы адвокатов лидера ОПЗЖ, которые требовали отменить круглосуточный домашний арест политика, обвиняемого в госизмене.

Медведчук сегодня в суде отверг обвинения в так называемой пророссийскости и просил суд отменить избранную ему ранее меру пресечения. За него поручились несколько десятков нардепов его партии.

При рассмотрении апелляционной жалобы на домашний арест кум президента РФ Владимира Путина заявил о политической подоплеке подозрений, выдвинутых в его адрес.

Наша партия в течение последних лет выступает за мирное урегулирование на Донбассе. Мы выступаем последовательно не только за мирное урегулирование, но и в защиту русского языка, в защиту русскоязычного населения, за восстановление отношений с Российской Федерацией. Обвинения в пророссийскости я полностью отвергаю, потому что наша партия получила миллионы голосов на выборах, — заявил лидер ОПЗЖ.

Напомним, что 11 мая народным депутатам Медведчуку и Тарасу Козаку объявили о подозрении по нескольким статьям УК Украины, в частности им инкриминируют совершение государственной измены и покушение на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

13 мая суд посадил Медведчука под домашний арест. И защита, и Офис генпрокуратуры на эту меру пресечения подали апелляцию. В частности, следствие настаивает на содержании под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн грн.

СБУ получила разрешение суда на задержание нардепа Козака, который якобы вылетел в Беларусь на лечение.