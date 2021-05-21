Медведчука залишили в компанії Марченко і Кокосика — суд розглянув апеляцію

https://racurs.ua/ua/n154985-medvedchuka-zalyshyly-v-kompaniyi-marchenko-i-kokosyka-sud-rozglyanuv-apelyaciu.html

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Запобіжний захід Віктору Медведчуку залишили без змін в Київському апеляційному суді. Феміда 21 травня розглядала апеляційні скарги адвокатів лідера ОПЗЖ, які вимагали скасувати цілодобовий домашній арешт політика, звинуваченого в держзраді.

Медведчук сьогодні у суді відкинув звинувачення у так званій проросійськості і просив суд скасувати обраний йому раніше запобіжний захід. За нього поручилися декілька десятків нардепів з його партії.

Під час розгляду апеляційної скарги на домашній арешт кум президента РФ Володимира Путіна заявив про політичне підґрунтя підозр, висунутих на його адресу.

Наша партія протягом останніх років виступає за мирне врегулювання на Донбасі. Ми виступаємо послідовно не тільки за мирне врегулювання, але і на захист російської мови, на захист російськомовного населення, за відновлення відносин з Російською Федерацією. Звинувачення у проросійськості я повністю відкидаю, бо наша партія отримала мільйони голосів на виборах, — заявив лідер ОПЗЖ.

Нагадаємо, що 11 травня народним депутатам Медведчуку і Тарасу Козаку оголосили про підозру за кількома статтями КК України, зокрема їм інкримінують вчинення державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

13 травня суд посадив Медведчука під домашній арешт. І захист, і Офіс генпрокуратури на цей запобіжний захід подали апеляцію. Зокрема, слідство наполягає на триманні під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн.

СБУ отримала дозвіл суду на затримання нардепа Козака, який нібито вилетів до Білорусі на лікування.