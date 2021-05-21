Тепло повертається – погода в Україні на вихідні. Фото: pmg.ua

https://racurs.ua/ua/n154992-teplo-povertaietsya-pogoda-v-ukrayini-na-vyhidni-karta.html

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Погода в Україні на вихідних, 22−23 травня, очікується мінлива: в суботу буде сонячно, а в неділю прогнозують дощ.

У суботу, 22 травня, короткочасні дощі можливі лише на крайньому заході. В інших областях без опадів, мінлива хмарність. Температура повітря буде комфортною. Якщо вночі стовпчик термометра опуститься до +6… +10, то протягом дня потеплішає до +21… +23. Про це інформує Укргідрометцентр.

Погода в Києві 22 травня буде сонячною, опадів не прогнозують. Уночі стовпчики термометрів покажуть +9… +11, вдень очікується +21… +23.

Погода в Харкові в суботу вночі буде дощовою, а вдень опадів не очікується. Температура вночі буде +11… +13, вдень прогнозують +22… +24.

Погода в Одесі очікується тепла та сонячна. Стовпчики термометрів вночі опустяться до +9… +11, а вдень покажуть +21… +23.

Погода у Львові буде з дощами та грозами. Температура повітря вночі очікується +8… +10, вдень буде +20… +22

Погода в Карпатах також прогнозується з дощем. Вночі температура повітря складе +7… +9, а вдень очікується +21… +23.

У неділю, 23 травня, на заході, півночі та в центральній частині України черговий атмосферний фронт зумовить короткочасні дощі з грозами та поривчастий вітер. При цьому вдень ​​температурний режим у цих регіонах практично не зміниться, а вночі потеплішає до +10… +12. На півдні й сході буде сонячно. Повітря прогріється до +25.

Геомагнітна обстановка на вихідних буде доволі неспокійною — вдень і вночі очікуються збурення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що засніжене високогір’я українських Карпат 21 травня показали рятувальники Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста. Температура на горі Піп Іван у п’ятницю вранці опустилася нижче нуля.