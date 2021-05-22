Картина «Святая Варвара», фото: Александр Ткаченко

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Ракурс

Картину «Святая Варвара», созданную неизвестным, вероятно испанским, автором в XVIII веке, подарил Украине гражданин Швеции — доктор медицины и философии, почетный профессор Сальгренской медицинской академии Гетеборгского университета Торе Хальстрем.

Эта картина прибудет в Украину в конце мая. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Этот дар чрезвычайно символический для Украины, особенно во времена вооруженной агрессии РФ. Ведь Святая Варвара считается покровительницей артиллеристов, саперов, военных инженеров, ракетчиков, металлургов, горняков, шахтеров, — подчеркивает Ткаченко.

Отмечается, что Хальстрем, который владеет этой картиной с 1994 года, решил подарить ее Украине, поскольку в Киеве в соборе Святого Владимира хранятся мощи святой великомученицы Варвары.

По словам Ткаченко, эту картину внесут в фонды одного из лучших собраний европейской живописи в Украине — Национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко. При атрибуции и экспонировании картины будет отмечаться имя дарителя.

Передача картины именно в этот музей имеет еще и символическое значение, ведь Варвара Ханенко уважала свою покровительницу — святую Варвару и собирала художественные произведения с ее изображением, — отмечает Ткаченко.

