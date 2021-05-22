Японские компании планируют создать центр обработки данных в космосе

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Японские компании NTT и Sky Perfect JSAT, работающих в сфере телекоммуникаций, объединили усилия для создания «космического центра обработки данных».

Этот центр должен быть размещен за пределами Земли и состоять из сети спутников, объединенных с использованием оптических средств коммуникации, сообщает lowyat.net.

Эти спутники будут осуществлять сбор данных, наблюдая за Землей. После этого они, вместо того, чтобы передавать собранную информацию для анализа на Землю, будут обрабатывать ее самостоятельно прямо в космосе. На Землю будет отправляться уже обработанная информация.

В NTT заявляют, что такой подход позволит уменьшить обмен массивными данными между космосом и Землей, что ускорит процесс передачи данных и позволит уменьшить потребление электроэнергии до сотой части того, что есть сейчас.

Это будет способствовать усилиям по декарбонизации (стратегии по смягчению последствий изменения климата путем уменьшения использования ископаемого топлива), поскольку электроэнергия, которая будет использоваться для обработки данных, будет производиться от солнечной энергии.

Инициаторы проекта утверждают, что такой подход позволит выполнять такие задачи, как быстрое определение районов, пострадавших от стихийного бедствия.

Спутники планируют начать запускать примерно с 2025 года, ожидается, что сеть заработает с 2026 года. NTT и SKY Perfect JSAT рассчитывают запустить сотни таких спутников.

Источник: lowyat.net