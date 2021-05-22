Последствия обстрела боевиками жилых домов в Песках, фото: «Новинарня»

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Ракурс

На Донбассе российско-оккупационные войска сегодня, 22 мая, в районе населенного пункта Пески нарушили режим прекращения огня.

Оккупанты провели обстрел не только расположенных в этом районе позиций Вооруженных сил Украины, но и жилых домов в самом населенном пункте. Об этом сообщает издание «Новинарня» со ссылкой на источники в 58-й отдельной мотопехотной бригаде имени гетьмана Ивана Выговского, которая держит оборону в этом районе.

Сепары обстреляли Пески в 6 утра — именно жилые дома, не позиции, — подчеркнули собеседники издания.

Отмечается, что обстрел был осуществлен, вероятно, из самоходной артиллерийской пушки 2С9 «Нона» калибра 120 мм.

На полученных изданием фото последствий обстрела можно увидеть сильные разрушения частных жилых домов, в том числе проваленные потолки и стены, посеченные обломками двери и тому подобное.

Погибших или раненых среди гражданского населения нет.

Напомним, сегодня снайпер боевиков нанес тяжелое ранение украинскому военному на Донбассе.

Источник: «Новинарня»