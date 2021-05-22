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Российские спецназовцы разбились во время высадки с вертолета на корабль, фото: «Российская газета»

Российские спецназовцы разбились во время высадки с вертолета (ВИДЕО)

22 мая 2021, 13:04
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В России на в ходе учений у Мурманска во время отработки безпарашутного десантирования на корабль разбились двое бойцов Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии.

Военные сорвались с троса, по которому спускались с вертолета, и упали с большой высоты на палубу корабля. Об этом сообщает агентство «РБК».

Причины инцидента не указываются, военные следователи начали проверку по статье «Халатность».

По информации российских СМИ, погибшие имели опыт участия в боевых действиях и боевые награды.

Впоследствии в интернете было опубликовано снятое очевидцами видео инцидента.


Напомним, в сентябре 2019 года в Смоленской области России бронетранспортер переехал двух сотрудников Росгвардии, один из которых в результате погиб.

Джерело: «РБК»


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