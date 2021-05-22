Российские спецназовцы разбились во время высадки с вертолета (ВИДЕО)https://racurs.ua/n155006-rossiyskie-specnazovcy-razbilis-vo-vremya-vysadki-s-vertoleta-video.htmlРакурс
В России на в ходе учений у Мурманска во время отработки безпарашутного десантирования на корабль разбились двое бойцов Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии.
Военные сорвались с троса, по которому спускались с вертолета, и упали с большой высоты на палубу корабля. Об этом сообщает агентство «РБК».
Причины инцидента не указываются, военные следователи начали проверку по статье «Халатность».
По информации российских СМИ, погибшие имели опыт участия в боевых действиях и боевые награды.
Впоследствии в интернете было опубликовано снятое очевидцами видео инцидента.
Напомним, в сентябре 2019 года в Смоленской области России бронетранспортер переехал двух сотрудников Росгвардии, один из которых в результате погиб.
Джерело: «РБК»