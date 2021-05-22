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Російські спецпризначенці розбилися під час висадки з вертольота на корабель, фото: «Российская газета»

Російські спецпризначенці розбилися під час висадки з вертольота (ВІДЕО)

22 тра 2021, 13:04
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У Росії на в ході навчань біля Мурманська під час відпрацювання безпарашутного десантування на корабель розбилися двоє бійців Спеціального загону швидкого реагування (СОБР) Росгвардії.

Військові зірвалися з троса, по якому спускалися з вертольота, і впали з великої висоти на палубу корабля. Про це повідомляє агентство «РБК».

Причини інциденту не вказуються, військові слідчі почали перевірку за статтею «Халатність».

За інформацією російських ЗМІ, загиблі мали досвід участі у бойових діях та бойові нагороди.

Згодом в інтернеті було опубліковане зняте очевидцями відео інциденту.


Нагадаємо, у вересні 2019 року у Смоленській області Росії бронетранспортер переїхав двох співробітників Росгвардії, один з яких в результаті загинув.

Джерело: «РБК»


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