Російські спецпризначенці розбилися під час висадки з вертольота на корабель, фото: «Российская газета»

https://racurs.ua/ua/n155006-rosiyski-specpryznachenci-rozbylysya-pid-chas-vysadky-z-vertolota-video.html

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У Росії на в ході навчань біля Мурманська під час відпрацювання безпарашутного десантування на корабель розбилися двоє бійців Спеціального загону швидкого реагування (СОБР) Росгвардії.

Військові зірвалися з троса, по якому спускалися з вертольота, і впали з великої висоти на палубу корабля. Про це повідомляє агентство «РБК».

Причини інциденту не вказуються, військові слідчі почали перевірку за статтею «Халатність».

За інформацією російських ЗМІ, загиблі мали досвід участі у бойових діях та бойові нагороди.

Згодом в інтернеті було опубліковане зняте очевидцями відео інциденту.

Нагадаємо, у вересні 2019 року у Смоленській області Росії бронетранспортер переїхав двох співробітників Росгвардії, один з яких в результаті загинув.

Джерело: «РБК»