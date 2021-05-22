Тимчасово окупований Крим зіткнувся з нестачею води, фото: SOCHI.COM

https://racurs.ua/ua/n155005-krym-bez-vody-u-mzs-vidreaguvaly-na-zvynuvachennya-rosiyi.html

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МЗС Росії нещодавно оприлюднило заяву, в якій стверджувалося, що відмова з боку України постачати воду в окупований Крим нібито сприяє зростанню міжнародної напруженості і може спричинити гуманітарну катастрофу.

Насправді води в Криму вистачає для побутового використання, ситуація з нею загострилася через надмірну мілітаризацію півострова окупантами. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, повідомляє агентство «Укрінформ».

Проблема загострилася через його масовану мілітаризацію: розбудову військових баз та підприємств військово-промислового комплексу Російської Федерації. Фактично російські військові поставили під загрозу задоволення базових потреб кримського цивільного населення, — зазначає Ніколенко.

Ніколенко наголошує, що російська сторона не залишає спроб перекласти на інших відповідальність за здійснювану нею на окупованих територіях руйнівну політику.

Речник МЗС нагадав, що, згідно із нормами міжнародного права, Росія як держава-окупант несе відповідальність за ситуацію у Криму.

Він наголосив, що позиція України залишається чіткою — відновлення постачання води з Дніпра до Криму можливе лише після демілітаризації та деокупації півострова.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Олексій Резніков нещодавно розповів, чому Крим потерпає від нестачі води.

Джерело: «Укрінформ»