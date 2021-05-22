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Ракурс
Війна на Донбасі триває, фото: ІА «Вчасно»

Снайпер поранив українського військового на Донбасі

22 тра 2021, 11:40
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На Донбасі сьогодні, 22 травня, російсько-терористичні війська знову порушили домовленості про режим припинення вогню, обстрілявши позиції українських військових.

В результаті ворожий снайпер поранив українського військовослужбовця. Про це повідомляє прес-служба оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Військового госпіталізували до медзакладу, його стан тяжкий. Пораненому військовослужбовцю надається медична допомога.

На обстріли противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь, — зазначається в повідомленні.

Вчора, 21 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) було зафіксовано загалом вісім випадків порушення бойовиками режиму припинення вогню, повідомляє прес-служба штабу ООС.


Впродовж минулої доби два військовослужбовці Збройних сил України отримали поранення, один — бойове травмування.

Нагадаємо, 13 травня снайпер російсько-терористичних військ убив сержанта 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського.

Джерело: Ракурс


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