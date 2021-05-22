Снайпер поранив українського військового на Донбасі

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Війна на Донбасі триває, фото: ІА «Вчасно»
Снайпер поранив українського військового на Донбасіhttps://racurs.ua/ua/n155004-snayper-poranyv-ukrayinskogo-viyskovogo-na-donbasi.htmlРакурс
На Донбасі сьогодні, 22 травня, російсько-терористичні війська знову порушили домовленості про режим припинення вогню, обстрілявши позиції українських військових.
В результаті ворожий снайпер поранив українського військовослужбовця. Про це повідомляє прес-служба оперативно-тактичного угруповання «Схід».
Військового госпіталізували до медзакладу, його стан тяжкий. Пораненому військовослужбовцю надається медична допомога.
На обстріли противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь, — зазначається в повідомленні.
Вчора, 21 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) було зафіксовано загалом вісім випадків порушення бойовиками режиму припинення вогню, повідомляє прес-служба штабу ООС.
Впродовж минулої доби два військовослужбовці Збройних сил України отримали поранення, один — бойове травмування.
Нагадаємо, 13 травня снайпер російсько-терористичних військ убив сержанта 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського.
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