У Росії 11 людей загинули через викид метаю на очисних спорудах, фото: ТАСС

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У Росії в результаті викиду метану на очисних спорудах на території селища Дмитріадівка, розташованого біля міста Таганрога Ростовської області, померли 11 людей.

Викид метану стався вчора, 21 травня, під час проведення аварійно-ремонтних робіт в одному з колекторів. Про це повідомляє агентство ТАСС.

Зазначається, що 10 людей загинули на місці інциденту, ще один постраждалий згодом помер у лікарні.

Ще четверо постраждалих перебувають у реанімації, зберігається загроза їхньому життю.

Повідомлялося, що загиблі та постраждалі працювали без засобів захисту.

Слідчий комітет РФ у зв’язку з цим інцидентом порушив кримінальну справу за фактом порушення вимог промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів.

Нагадаємо, у липні 2020 року у Харкові в результаті отруєння на очисних спорудах загинули четверо комунальників.

Джерело: ТАСС