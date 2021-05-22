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В России 11 человек погибли из-за выброса метаю на очистных сооружениях, фото: ТАСС
11 человек умерли в результате отравления на очистных сооружениях в Россииhttps://racurs.ua/n155003-11-chelovek-umerli-v-rezultate-otravleniya-na-ochistnyh-soorujeniyah-v-rossii.htmlРакурс
В России в результате выброса метана на очистных сооружениях на территории поселка Дмитриадовка, расположенного около города Таганрога Ростовской области, умерли 11 человек.
Выброс метана произошел вчера, 21 мая, во время проведения аварийно-ремонтных работ в одном из коллекторов. Об этом сообщает агентство ТАСС.
Отмечается, что 10 человек погибли на месте инцидента, еще один пострадавший впоследствии скончался в больнице.
Еще четверо пострадавших находятся в реанимации, сохраняется угроза их жизни.
Сообщалось, что погибшие и пострадавшие работали без средств защиты.
Следственный комитет РФ в связи с этим инцидентом возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
Напомним, в июле 2020 года в Харькове в результате отравления на очистных сооружениях погибли четыре коммунальщиков.
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