В России 11 человек погибли из-за выброса метаю на очистных сооружениях, фото: ТАСС

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В России в результате выброса метана на очистных сооружениях на территории поселка Дмитриадовка, расположенного около города Таганрога Ростовской области, умерли 11 человек.

Выброс метана произошел вчера, 21 мая, во время проведения аварийно-ремонтных работ в одном из коллекторов. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Отмечается, что 10 человек погибли на месте инцидента, еще один пострадавший впоследствии скончался в больнице.

Еще четверо пострадавших находятся в реанимации, сохраняется угроза их жизни.

Сообщалось, что погибшие и пострадавшие работали без средств защиты.

Следственный комитет РФ в связи с этим инцидентом возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Напомним, в июле 2020 года в Харькове в результате отравления на очистных сооружениях погибли четыре коммунальщиков.