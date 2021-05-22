Снайпер ранил украинского военного на Донбассе

Война на Донбассе продолжается, фото: ИА «Вчасно»

https://racurs.ua/n155004-snayper-ranil-ukrainskogo-voennogo-na-donbasse.html

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На Донбассе сегодня, 22 мая, российско-террористические войска снова нарушили договоренности о режиме прекращения огня, обстреляв позиции украинских военных.

В результате вражеский снайпер ранил украинского военнослужащего. Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки «Восток».

Военного госпитализировали в медучреждение, его состояние тяжелое. Раненому военнослужащему оказывается медицинская помощь.

На обстрелы противника украинские защитники открыли огонь, — отмечается в сообщении.

Вчера, 21 мая, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) были зафиксированы в целом восемь случаев нарушения боевиками режима прекращения огня, сообщает пресс-служба штаба ООС.

На протяжении прошедших суток двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения, один — боевое травмирование.

Напомним, 13 мая снайпер российско-террористических войск убил сержанта 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского.