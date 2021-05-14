Потеря на Донбассе. Фото: УП

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Ракурс

Боевые потери на Донбассе со стороны войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) пополнились еще одним именем.

Вчера, 13 мая, на востоке страны в результате снайперского обстрела погиб сержант Павел Колесник, старший водитель мотопехотной роты. Об этом сообщает пресс-служба 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского в Facebook.

Украинский военный был родом из села Новое, что в Черниговской области. Он служил в бригаде начиная с сентября 2019 года. Сержант Колесник был призван на военную службу по контракту Черниговским объединенным городским территориальным центром комплектования и социальной поддержки.

Причиной гибели мужчины стало несовместимое с жизнью пулевое ранение, нанесенное вражеским снайпером. У погибшего осталась жена и дочь. Заметим, что сержант Колесник — это уже пятая боевая потеря Вооруженных сил Украины с начала мая.

Напомним, ранее мы сообщали, что российский снайпер убил военнослужащего Вооруженных сил Украины на Донбассе. Воин получил ранение, несовместимое с жизнью. По данным СМИ, это произошло в районе поселка Пески, рядом с Донецким аэропортом.