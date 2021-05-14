Втрата на Донбасі. Фото: УП

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Ракурс

Бойові втрати на Донбасі з боку військ Збройних сил України (ЗСУ) поповнилися ще одним ім’ям.

Вчора, 13 травня, на сході країни внаслідок снайперського обстрілу загинув сержант Павло Колесник, старший водій мотопіхотної роти. Про це повідомляє прес-служба 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського у Facebook.

Український військовий був родом із села Нове, що в Чернігівської області. Він служив у бригаді починаючи з вересня 2019 року. Сержант Колесник був призваний на військову службу за контрактом Чернігівським об'єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки.





Причиною загибелі чоловіка стало несумісне з життям кульове поранення, завдане ворожим снайпером. У загиблого залишилася дружина та донька. Зауважимо, що сержант Колесник — це вже п’ята бойова втрата Збройних сил України з початку травня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російський снайпер вбив військовослужбовця Збройних сил України на Донбасі. Воїн дістав поранення, несумісне з життям. За даними ЗМІ, це сталося в районі селища Піски, неподалік Донецького аеропорту.