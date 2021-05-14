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https://racurs.ua/ua/n154591-proekt-promin-yak-medvedchuk-hotiv-peretvoryty-zarobitchan-na-agentiv-kremlya.html

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Проект «Промінь», у створенні якого правоохоронці підозрюють одного лідерів «Опозиційної платформи — За життя» Віктора Медведчука, передбачає

Кум президента РФ Володимира Путіна працював над створенням громадської організації, яка допомагала б українцям виїжджати до Росії на заробітки, навчання тощо. Планувалося вираховувати серед заробітчан соціально вразливі групи та окремих осіб, й «працювати» з ними. Про це заявив заступник генпрокурора Роман Говда в ефірі передачі «Право на владу».

За його словами, водночас ця ГО мала б збирати персональні дані цих українців та вести серед них пропагандистську агітацію проти України. Крім того, планувалося створити базу для вербування заробітчан в інтересах Москви.

Говда відзначив, що всі ці нюанси були задокументовані. Більше того, були прописані потенційні завдання для Федеральної служби безпеки Росії, МВС, Адміністрації президента РФ. У документах, які слідчі вилучили, були виявлені правки до документів про проект «Промінь», які вносив особисто Медведчук.

Це осмислений і корегований ним процес. Проведена експертиза свідчить, що це несе пряму загрозу інформаційним, оборонним інтересам України, — наголосив він.

Як відомо, Медведчука підозрюють в тому, що він передав в Росію через нардепа Козака інформацію про прихований підрозділ збройних сил України та планував створення проекту «Промінь», який мав під виглядом підтримки українців, які навчаються чи працюють в Росії, вербувати їх, збирати персональні дані та впливати на внутрішню політику України.

Нагадаємо, в Службі безпеки України заявили, щопроект «Промінь» на перший погляд виглядав як намір створити організацію, котра буде дійсно опікуватися українцями, що їдуть працювати та навчатися до Росії, налагоджувати співпрацю та обмін людськими ресурсами між обома країнами.

Насправді ж планувалося створити інфраструктуру впливу на користь Російської Федерації через трудових мігрантів. За допомогою проекту «Промінь» організатори планувалося збирати персональні дані українців, вербувати їх, впливати на внутрішню політику нашої держави, поширюючи через них пропаганду РФ або інформацію, в контексті, який вигідний РФ.