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https://racurs.ua/n154591-proekt-luch-kak-medvedchuk-hotel-prevratit-zarobitchan-v-agentov-kremlya.html

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Проект «Луч», в создании которого правоохранители подозревают одного лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, предусматривает

Кум президента РФ Владимира Путина работал над созданием общественной организации, которая помогала бы украинцам выезжать в Россию на заработки, обучение и тому подобное. Планировалось высчитывать среди работников социально уязвимые группы и отдельных лиц, и «работать» с ними. Об этом заявил заместитель генпрокурора Роман Говда в эфире передачи «Право на власть».

По его словам, в то же время эта ОО должна была собирать персональные данные этих украинцев и вести среди них пропагандистскую агитацию против Украины. Кроме того, планировалось создать базу для вербовки заробитчан в интересах Москвы.

Говда отметил, что все эти нюансы были задокументированы. Более того, были прописаны потенциальные задачи для Федеральной службы безопасности России, МВД, Администрации президента РФ. В документах, которые следователи изъяли, были обнаружены правки к документам о проекте «Луч», которые вносил лично Медведчук.

Это осмысленный и корректируемый им процесс. Проведенная экспертиза свидетельствует, что это несет прямую угрозу информационным, оборонным интересам Украины, — подчеркнул он.

Как известно, Медведчука подозревают в том, что он передал в Россию через нардепа Казака информацию о скрытый подразделение вооруженных сил Украины и планировал создание проекта «Луч», который имел под видом поддержки украинцев, которые учатся или работают в России, вербовать их, собирать персональные данные и влиять на внутреннюю политику Украины.

Напомним, в Службе безопасности Украины заявили, что проект «Луч» на первый взгляд выглядел как намерение создать организацию, которая будет действительно заботиться об украинцах, которые едут работать и учиться в России, налаживать сотрудничество и обмен человеческими ресурсами между обеими странами.

На самом же деле планировалось создать инфраструктуру влияния в пользу Российской Федерации через трудовых мигрантов. С помощью проекта «Луч» организаторы планировалось собирать персональные данные украинцев, вербовать их, влиять на внутреннюю политику нашего государства, распространяя через них пропаганду РФ или информацию, в контексте, который выгоден РФ.