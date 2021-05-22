Временно оккупированный Крым столкнулся с нехваткой воды, фото: SOCHI.COM

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МИД России недавно обнародовал заявление, в котором утверждалось, что отказ со стороны Украины поставлять воду в оккупированный Крым якобы способствует росту международной напряженности и может привести к гуманитарной катастрофе.

На самом деле воды в Крыму хватает для бытового использования, ситуация с ней обострилась из-за чрезмерной милитаризации полуострова оккупантами. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, сообщает агентство «Укринформ».

Проблема обострилась из-за его массированной милитаризации: развития военных баз и предприятий военно-промышленного комплекса Российской Федерации. Фактически российские военные поставили под угрозу удовлетворение базовых потребностей крымского гражданского населения, — отмечает Николенко.

Николенко подчеркивает, что российская сторона не оставляет попыток переложить на других ответственность за осуществляемую ею на оккупированных территориях разрушительную политику.

Представитель МИДа напомнил, что, согласно нормам международного права, Россия как государство-оккупант несет ответственность за ситуацию в Крыму.

Он подчеркнул, что позиция Украины остается четкой — возобновление поставок воды из Днепра в Крым возможно только после демилитаризации и деоккупации полуострова.

Напомним, вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников недавно рассказал, почему Крым страдает от нехватки воды.

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