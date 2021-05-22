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Наслідки обстрілу бойовиками житлових будинків у Пісках, фото: «Новинарня»

Окупанти з важкої артилерії обстріляли житлові будинки в Пісках (ФОТО, ВІДЕО)

22 тра 2021, 13:58
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На Донбасі російсько-окупаційні війська сьогодні, 22 травня, в районі населеного пункту Піски порушили режим припинення вогню.

Окупанти здійснили обстріл не лише розташованих в цьому районі позицій Збройних сил України, а й житлових будинків у самому населеному пункті. Про це повідомляє видання «Новинарня» з посиланням на джерела в 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського, яка тримає оборону в цьому районі.

Сепари обстріляли Піски о 6-й ранку — саме житлові будинки, не позиції, — наголосили співрозмовники видання.

Зазначається, що обстріл було здійснено, ймовірно, з самохідної артилерійської гармати 2С9 «Нона» калібру 120 мм.

На отриманих виданням фото наслідків обстрілу можна побачити сильні руйнування приватних житлових будинків, зокрема провалені стелі й стіни, посічені уламками двері тощо.

Загиблих чи поранених серед цивільного населення немає.

Наслідки обстрілу бойовиками житлових будинків у Пісках, фото: «Новинарня»


Нагадаємо, сьогодні снайпер бойовиків завдав тяжкого поранення українському військовому на Донбасі.

Джерело: «Новинарня»

Джерело: Ракурс


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