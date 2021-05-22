Наслідки обстрілу бойовиками житлових будинків у Пісках, фото: «Новинарня»

https://racurs.ua/ua/n155007-okupanty-z-vajkoyi-artyleriyi-obstrilyaly-jytlovi-budynky-v-piskah-foto.html

Ракурс

На Донбасі російсько-окупаційні війська сьогодні, 22 травня, в районі населеного пункту Піски порушили режим припинення вогню.

Окупанти здійснили обстріл не лише розташованих в цьому районі позицій Збройних сил України, а й житлових будинків у самому населеному пункті. Про це повідомляє видання «Новинарня» з посиланням на джерела в 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського, яка тримає оборону в цьому районі.

Сепари обстріляли Піски о 6-й ранку — саме житлові будинки, не позиції, — наголосили співрозмовники видання.

Зазначається, що обстріл було здійснено, ймовірно, з самохідної артилерійської гармати 2С9 «Нона» калібру 120 мм.

На отриманих виданням фото наслідків обстрілу можна побачити сильні руйнування приватних житлових будинків, зокрема провалені стелі й стіни, посічені уламками двері тощо.

Загиблих чи поранених серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, сьогодні снайпер бойовиків завдав тяжкого поранення українському військовому на Донбасі.

Джерело: «Новинарня»