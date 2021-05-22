Японські компанії планують створити центр обробки даних у космосі

https://racurs.ua/ua/n155008-kosmichnyy-centr-obrobky-danyh-zapustyat-na-orbitu-yaponci-infografika.html

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Японські компанії NTT і Sky Perfect JSAT, які працюють у сфері телекомунікацій, об'єднали зусилля для створення «космічного центру обробки даних».

Цей центр має бути розміщений за межами Землі і складатися з мережі супутників, об'єднаних з використанням оптичних засобів комунікації, повідомляє lowyat.net.

Ці супутники здійснюватимуть збір даних, спостерігаючи за Землею. Після цього вони, замість того, щоб передавати зібрану інформацію для аналізу на Землю, будуть обробляти її самостійно прямо в космосі. На Землю відправлятиметься вже оброблена інформація.

У NTT заявляють, що такий підхід дозволить зменшити обмін масивними даними між космосом і Землею, що прискорить процес передачі даних і дозволить зменшити споживання електроенергії до сотої частини того, що є зараз.

Це сприятиме зусиллям з декарбонізації (стратегії з пом’якшення наслідків зміни клімату шляхом зменшення використання викопного палива), оскільки електроенергія, яка використовуватиметься для обробки даних, вироблятиметься від сонячної енергії.

Ініціатори проекту стверджують, що такий підхід дозволить виконувати такі завдання, як швидке визначення районів, постраждалих від стихійного лиха.

Супутники планують почати запускати приблизно з 2025 року, очікується, що мережа запрацює з 2026 року. NTT та SKY Perfect JSAT сподіваються запустити сотні таких супутників.

Джерело: lowyat.net