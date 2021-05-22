Картина «Свята Варвара», фото: Олександр Ткаченко

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Ракурс

Картину «Свята Варвара», створену невідомим, ймовірно іспанським, автором у XVIII ст., подарував Україні громадянин Швеції — доктор медицини і філософії, почесний професор Сальгренської медичної академії Гетеборзького університету Торе Хальстрем.

Ця картина прибуде до України наприкінці травня. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Цей дарунок надзвичайно символічний для України, особливо в часи збройної агресії РФ. Адже Свята Варвара вважається покровителькою артилеристів, саперів, військових інженерів, ракетників, металургів, гірників, шахтарів, — наголошує Ткаченко.

Зазначається, що Хальстрем, який володіє цією картиною з 1994 року, вирішив подарувати її Україні, оскільки в Києві у соборі Святого Володимира зберігаються мощі святої великомучениці Варвари.

За словами Ткаченка, цю картину внесуть до фондів одного з найкращих зібрань європейського живопису в Україні — Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків. При атрибуції та експонуванні картини буде зазначатися ім’я дарувальника.

Передача картини саме до цього музею має ще й символічне значення, адже Варвара Ханенко шанувала свою покровительку — святу Варвару і збирала художні твори з її зображенням, — зазначає Ткаченко.

