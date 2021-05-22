Погода в Україні. Фото: flickr.com

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Погода в Україні 23 травня буде теплою, а опади синоптики обіцяють у західних та північних регіонах.

На решті території країни обіцяють хмарність з проясненнями. Вночі температуру повітря прогнозують 8−14° тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть від 16° до 25° вище нуля за Цельсієм. Вітер обіцяють західний та північно-західний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 23 травня буде з короткочасними дощами. Вночі температуру повітря прогнозують 11−13° тепла, а повітря прогріється до 19−21° вище нуля.

Погода в Харкові в неділю теж буде теплою, істотних опадів не обіцяють. Температуру повітря вночі прогнозують 10−12° із позначкою плюс, а вдень обіцяють 22−24° тепла.

Погода в Одесі найближчої доби радуватиме теплом. Стовпчики термометрів вночі покажуть 11−13° тепла, а вдень обіцяють 23−25° тепла.

Погода у Львові завтра вдень буде дощовою. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 8−10° тепла, а вдень обіцяють 17−19° тепла.

Погода в Карпатах 23 травня буде з дощем. Температура повітря вночі від 8° тепла до 10° тепла, а вдень від 16° до 19° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 23 травня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, українські синоптики обіцяли 22 травня короткочасні дощі лише на крайньому заході. В інших областях синоптики обіцяли мінливу хмарність.