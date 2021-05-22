Почесна варта біля Верховної Ради, фото: прес-служба Верховної Ради

https://racurs.ua/ua/n155011-pochesna-varta-bilya-verhovnoyi-rady-vidnovyla-nesennya-slujby-foto.html

Ракурс

Послаблення карантину дозволило поновити несення біля будівлі Верховної Ради служби Почесної варти Національної гвардії України, запровадженої на знак вшанування пам’яті нацгвардійців, які загинули на Площі Конституції 31 серпня 2015 року в результаті вибуху гранати.

Несення служби Почесною вартою поновилося сьогодні, 22 травня. Церемонія супроводжувалась підняттям Державного прапору. Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради.

Зазначається, що у вихідні та святкові дні з 10.00 до 18.00 зі щогодинною зміною караулу буде нести службу спеціальний батальйон «Почесна варта» Нацгвардії.

Вперше церемонія несення Почесної варти біля Верховної Ради відбулася 1 березня 2020 року. Проте через карантинні обмеження, запроваджені у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19, Почесна варта біля Верховної Ради була тимчасово припинена.

Нагадаємо, у 2020 році не всі українці сприйняли позитивно запровадження Почесної варти біля Верховної Ради — через недоречну схожість з прикордонними спорудами царської Росії встановленої біля парламенту «будки», біля якої несуть варту нацгвардійці.