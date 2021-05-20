Конец эпохи Медведчука в Украине объявил Зеленский. Фото:

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Закон об олигархах могут опубликовать уже на следующей неделе.

Будет создан специальный реестр олигархов, куда будут попадать бизнесмены, которые влияют на медиа и политиков. В таком случае эти богачи могут потерять свои активы. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 20 мая во время пресс-конференции, которая проходит на территории авиазавода «Антонов».

При этом в реестр олигархов бизнесмены будут попадать не сразу. Согласно закону о деолигархизации, крупные бизнесмены получат время, чтобы они смогли «избавиться» от своих медиа и групп влияния в политике. Зеленский обещает, что государство даже «подскажет», как именно они смогут это сделать.

Мы точно убиваем понятия, содержание и влияние олигархических кругов. Влияния на масс-медиа не будет, влияния на политиков, чиновников — не может быть. Но, если это будет, эти люди получат билет с надписью «олигарх»… И тогда они могут потерять значительную часть активов, которые находятся за рубежом. Не благодаря санкциям Украины. А благодаря появлению на законодательном уровне такого понятия как олигарх, — отметил президент.

Также президент высказался в отношении одного из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и куча Путина Виктора Медведчука.

Не помню, была там на бигбордах «эпоха Медведчука». Я думаю, что это часть программы общества, а не даже программы президента Украины. Я считаю, что эта эпоха заканчивается, — ответил Зеленский на вопрос «конец какой эпохи сейчас уже наступил и какая эпоха началась?».



Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что желание построить страну без олигархов является одним из приоритетов его политики.