Кінець епохи Медведчука в Україні оголосив Зеленський

Кінець епоха Медведчука в Україні оголосив Зеленський. Фото:

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Закон про олігархів можуть опублікувати вже наступного тижня.

Буде створено спеціальний реєстр олігархів, куди потраплятимуть бізнесмени, які впливають на медіа та політиків. У такому разі ці багатії можуть втратити свої активи. Про це президент України Володимир Зеленський заявив 20 травня під час прес-конференції, яка відбувається на території авіазаводу «Антонов».

При цьому до реєстру олігархів бізнесмени потраплятимуть не відразу. Згідно із законом про деолігархізацію, великі бізнесмени отримають час, щоб вони змогли «позбутися» від своїх медіа і груп впливу в політиці. Зеленський обіцяє, що держава навіть «підкаже», як саме вони зможуть це зробити.

Ми точно вбиваємо поняття, зміст і вплив олігархічних кіл. Впливу на мас-медіа не буде, впливу на політиків, чиновників — не може бути. Але, якщо це буде, ці люди отримають квиток з написом «олігарх»… І тоді вони можуть втратити значну частину активів, які знаходяться за кордоном. Не завдяки санкціям України. А завдяки появі на законодавчому рівні такого поняття як олігарх, — зазначив президент.

Також президент висловився щодо одного з лідерів партії «Опозиційна платформа — За життя» та купа Путіна Віктора Медведчука.

Не пам’ятаю, була там на бігбордах «епоха Медведчука». Я думаю, що це частина програми суспільства, а не навіть програми президента України. Я вважаю, що ця епоха закінчується, — відповів Зеленський на питання «кінець якої епохи зараз вже настав і яка епоха почалася?».



Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що бажання побудувати країну без олігархів є одним із пріоритетів його політики.