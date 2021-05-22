Плівки Віктора Медведчука вивчають експерти. Фото: ukraina.ru

https://racurs.ua/ua/n155012-plivky-medvedchuka-vyvchaut-eksperty-sbu.html

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Справжність матеріалів розслідування Bihus.Info про дії Віктора Медведчука в період 2014−2018 років зараз перевіряють експерти.

На спільному брифінгу глави СБУ і генпрокурора була оприлюднена тільки та інформація про одного з лідерів «Опозиційної платформи — За життя», яку в наразі можна розголосити. Про це заявив спікер Служби безпеки України Артем Дехтяренко у програмі «На самом деле: Украина» телеканалу «Дом».

За його словами, існують й інші факти дій Медведчука щодо яких зараз триває розслідування. Саме тому поки неможливо ознайомити з ними громадськість.

Як відомо, журналісти Bihus.Info оприлюднили розслідування, де фігурують десятки аудіозаписів з голосом людини, схожим на голос політика Віктора Медведчука. Записи стосуються періоду з 2014 по 2018 роки. Переговори здійснювалися з представниками самопроголошених ДНР та ЛНР і з політичним оточенням президента РФ Володимира Путіна.

Нагадаємо, підозрюваний у держзраді нардеп Віктор Медведчук заявив, що екс-секретар РНБО Олександр Турчинов і колишній президент України Петро Порошенко свого часу уповноважили його вести переговори з терористами окупаційних утворень Л/ДНР.

Джерело: телеканал «Дом»