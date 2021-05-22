Украинец завоевал историческое «золото» чемпионата Европы по мужскому каратэ

Украинский каратист Станислав Горуна. Фото:

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Ракурс

Историческую победу на чемпионате Европы по каратэ одержал украинец Станислав Горуна.

Впервые в своей карьере этот спортсмен, выступающий в весовой категории до 75 кг, стал чемпионом Европы. Это золото ЧЕ стало первым в истории Украины по мужскому каратэ. Об этом сообщает сайт Tribuna.com.

В финальном поединке Горуна победил азербайджанца Рафаэля Агаева, который является 11-кратным чемпионом Европы. Счет был 3−1 в пользу украинца. Также Горуна завоевал два серебра и две бронзы чемпионата Европы.

К «золоту» Горуна прошел практически без проблем — одолел четырех соперников, не пропустил ни одного очка. До финала сильнейшим соперником украинца был хорват Энес Гарибович, Горуна победил со счетом 1−0.

Горуна завоевал первые в истории золотые медали для украинского мужского каратэ. Это «золото» — шестое в истории Украины, все предыдущие медали выигрывали женщины.

Напомним, украинская женская сборная по борьбе завоевала восемь наград на чемпионате Европы U23. На соревнованиях в Македонии украинки заняли первое общекомандное место, завоевав четыре «золота», одну серебряную и три бронзовые медали.

Источник: Tribuna.com