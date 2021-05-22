Українець здобув історичне «золото» чемпіонату Європи з чоловічого карате

Український каратист Станіслав Горуна. Фото:

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Історичну перемогу на чемпіонаті Європи з карате здобув українець Станіслав Горуна.

Вперше в своїй кар'єрі цей спортсмен, який виступає у вагові категорії до 75 кг, став чемпіоном Європи. Це золото ЧЄ стало першим в історії України з чоловічого карате. Про це повідомляє сайт Tribuna.com.

У фінальному поєдинку Горуна переміг азербайджанця Рафаеля Агаєва, який є 11-разовим чемпіоном Європи. Рахунок був 3−1 на користь українця. Також Горуна здобув два срібла і дві бронзи чемпіонату Європи.

До «золота» Горуна пройшов практично без проблем — здолав чотирьох суперників, не пропустив жодного очка. До фіналу найсильнішим суперником українця був хорват Енес Гарібовіч, Горуна переміг з рахунком 1−0.

Горуна здобув перші в історії золоті медалі для українського чоловічого карате. Це «золото» — шосте в історії України, усі попередні медалі вигравали жінки.

Нагадаємо, українська жіноча збірна з боротьби здобула вісім нагород на чемпіонаті Європи U23. На змаганнях у Македонії українки посіли перше загальнокомандне місце, здобувши чотири «золота», одне срібну та три бронзові медалі.

Джерело: Tribuna.com