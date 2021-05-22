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День Героев отмечают в Украине 23 мая. Фото: vodaif.gov.ua

23 мая отмечают День морской пехоты Украины и День героев

22 мая 2021, 20:45
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23 мая православные чтят память святого апостола Симона Зилота.

В народе этот день назывался Семик. 23 мая наши предки ходили по лесах и дубравах, собирали разные травы, которым приписывали особую целебную силу. Селяне верили, что холодный день на Симона обещает хороший урожай зерновых культур.

Народные приметы на 23 мая:

  • Дождь идет — лето будет ненастным;
  • Лопаются березовые сережки — пора хлеб сеять;
  • Дует ветер во время дождя — к хорошей погоде;
  • До рассвета слышны птичьи песни — будет дождь.

23 мая в Украине отмечают День героев — впервые праздник был введен постановлением второго большого сбора ОУН, который состоялся в апреле 1941 года в Кракове. Дата 23 мая была выбрана не случайно. В мае при противоречивых обстоятельствах погиб Николай Михновский. Также 23 и 25 мая были убиты лидеры украинского освободительного движения Евгений Коновалец и Симон Петлюра. Праздник героев во время Второй мировой войны и после ее завершения отмечали участники освободительного движения.

Также 23 мая в Украине отмечают профессиональный праздник морские пехотинцы. Праздник День морской пехоты отмечают установленное указом президента Украины № 145/2018. Именно в этот день в 1918 году гетман Павел Скоропадский издал указ по морскому ведомству о начале формирования бригады морской пехоты в составе трех полков для несения службы.

В мире 23 мая отмечают Международный день по искоренению акушерских свищей, Арумунський национальный день, Всемирный день черепахи, который отмечается с 2000 года при поддержке American Tortoise Rescue, и День счастливой монетки.


23 мая в истории:

  • 1592 год — в Венецианской республике Святая инквизиция арестовала итальянского философа Джордано Бруно, обвиненного в ереси.
  • 1877 год — провозглашена полная независимость Румынии от Османской империи.
  • 1910 год — в Киеве совершен первый полет отечественного самолета Кудашев-1.
  • 1927 год — в штате Луизиана агенты ФБР расстреляли машину, в которой находились Бонни Паркер и Клайд Бэрроу.
  • 1938 год — убийство Евгения Коновальца агентом НКВД Павлом Судоплатовым.
  • 1949 год — в Бонне провозглашено создание Федеративной Республики Германия.

Напомним, православные христиане 22 мая отмечали праздник Николая Чудотворца. В народе этот день называют Николай летний, Николай майский или Николин день.

Источник: Ракурс


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