День Героев отмечают в Украине 23 мая. Фото: vodaif.gov.ua

https://racurs.ua/n155020-23-maya-otmechaut-den-morskoy-pehoty-ukrainy-i-den-geroev.html

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23 мая православные чтят память святого апостола Симона Зилота.

В народе этот день назывался Семик. 23 мая наши предки ходили по лесах и дубравах, собирали разные травы, которым приписывали особую целебную силу. Селяне верили, что холодный день на Симона обещает хороший урожай зерновых культур.

Народные приметы на 23 мая:

Дождь идет — лето будет ненастным;

Лопаются березовые сережки — пора хлеб сеять;

Дует ветер во время дождя — к хорошей погоде;

До рассвета слышны птичьи песни — будет дождь.

23 мая в Украине отмечают День героев — впервые праздник был введен постановлением второго большого сбора ОУН, который состоялся в апреле 1941 года в Кракове. Дата 23 мая была выбрана не случайно. В мае при противоречивых обстоятельствах погиб Николай Михновский. Также 23 и 25 мая были убиты лидеры украинского освободительного движения Евгений Коновалец и Симон Петлюра. Праздник героев во время Второй мировой войны и после ее завершения отмечали участники освободительного движения.

Также 23 мая в Украине отмечают профессиональный праздник морские пехотинцы. Праздник День морской пехоты отмечают установленное указом президента Украины № 145/2018. Именно в этот день в 1918 году гетман Павел Скоропадский издал указ по морскому ведомству о начале формирования бригады морской пехоты в составе трех полков для несения службы.

В мире 23 мая отмечают Международный день по искоренению акушерских свищей, Арумунський национальный день, Всемирный день черепахи, который отмечается с 2000 года при поддержке American Tortoise Rescue, и День счастливой монетки.

23 мая в истории:

1592 год — в Венецианской республике Святая инквизиция арестовала итальянского философа Джордано Бруно, обвиненного в ереси.

1877 год — провозглашена полная независимость Румынии от Османской империи.

1910 год — в Киеве совершен первый полет отечественного самолета Кудашев-1.

1927 год — в штате Луизиана агенты ФБР расстреляли машину, в которой находились Бонни Паркер и Клайд Бэрроу.

1938 год — убийство Евгения Коновальца агентом НКВД Павлом Судоплатовым.

1949 год — в Бонне провозглашено создание Федеративной Республики Германия.

Напомним, православные христиане 22 мая отмечали праздник Николая Чудотворца. В народе этот день называют Николай летний, Николай майский или Николин день.