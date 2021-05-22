День Героїв відзначають в Україні 23 травня. Фото: vodaif.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n155020-23-travnya-vidznachaut-den-morskoyi-pihoty-ukrayiny-ta-den-geroyiv.html

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23 травня православні вшановують пам’ять святого апостола Симона Зилота.

У народі цей день називався Семик. 23 травня наші предки ходили по лісах і дібровах, збирали різні трави, яким приписували особливу цілющу силу. Селяни вірили, що холодний день на Симона обіцяє хороший врожай зернових культур.

Народні прикмети на 23 травня:

Дощ іде — літо буде непогожим;

Лопаються березові сережки — пора хліб сіяти;

Дме вітер під час дощу — до гарної погоди;

До світанку чутно пташині пісні — буде дощ.

23 травня в Україні відзначають День героїв — уперше свято було запроваджене постановою другого Великого збору ОУН, який відбувся у квітні 1941 року в Кракові. Дата 23 травня була вибрана не випадково. У травні за суперечливих обставин загинув Микола Міхновський. Також 23 та 25 травня були вбиті лідери українського визвольного руху Євген Коновалець та Симон Петлюра. Свято героїв під час Другої світової війни та після її завершення відзначали учасники визвольного руху.

Також 23 травня в Україні відзначають професійне свято морські піхотинці. Свято День морської піхоти відзначають установлене указом президента України № 145/2018. Саме в цей день у 1918 році гетьман Павло Скоропадський видав указ України по морському відомству про початок формування бригади морської піхоти у складі трьох полків для несення служби.

У світі 23 травня відзначають Міжнародний день по викоріненню акушерських свищів, Арумунський національний день, Всесвітній день черепахи, який відзначається з 2000 року за підтримки American Tortoise Rescue, та День щасливої монетки.

23 травня в історії:

1592 рік — у Венеційській республіці Свята інквізиція арештувала італійського філософа Джордано Бруно, звинуваченого в єресі.

1877 рік — проголошена повна незалежність Румунії від Османської імперії.

1927 рік — у штаті Луїзіана агенти ФБР розстріляли машину, у котрій знаходились Бонні Паркер та Клайд Берроу.

1938 рік — убивство Євгена Коновальця агентом НКВС Павлом Судоплатовим.

1949 рік — у Бонні проголошено створення Федеративної Республіки Німеччина.

Нагадаємо, православні християни 22 травня відзначали свято Миколая Чудотворця. У народі цей день називають Микола літній, Микола травневий або Миколин день.