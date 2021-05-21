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22 травня відзначають день святого Миколая – історія свята 

22 травня відзначають день святого Миколая — історія свята

21 тра 2021, 22:14
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Свято Миколая Чудотворця православні християни відзначають 22 травня. У народі цей день називають Микола літній, Микола травневий або Миколин день.

Свято Миколая щороку відзначають двічі — 19 грудня і наприкінці травня. 19 грудня згадують його смерть, а 22 травня вшановують перенесення мощей святого в місто Барі.

Святий Миколай міг зцілювати глухих та сліпих, допомагав бідним людям і прославився різними дивами. Микола Чудотворець або ж Микола Угодник — один із найбільш шанованих святих у православній церкві.

Дослідники вважають, що свято Миколи Весняного походить від язичницького культу шанування матері Землі в кінці травня.

День ангела у цей день відзначають Йосип, Микола, Дмитро, Василь, Олена, Юлія та Роман.

22 травня світова спільнота святкує Міжнародний день біологічного різноманіття та Європейський день сусідів.


День в історії:

  • 1861 — Тараса Шевченка перепоховано в Каневі на Чернечій горі;
  • 1892 — доктор Вашингтон Шеффілд винайшов тюбик для зубної пасти;
  • 1846 — у Нью-Йорку заснована інформаційна агенція Associated Press;
  • 1906 — американські авіаконструктори брати Райт отримали патент на винайдений ними літак;
  • 1919 — у Києві в церкві святого Миколая відправили перше богослужіння українською мовою;
  • 1931 — розпочала свою діяльність Українська академія аграрних наук;
  • 1939 — Гітлер та Муссоліні створили політичний та військовий альянс між Німеччиною та Італією (так званий «Сталевий пакт»);
  • 1960 — в Чилі стався найсильніший у XX столітті землетрус силою 9,5 балів за шкалою Ріхтера;
  • 1971 — у Києві відбувся виступ Анатолія Лупиноса біля пам’ятника Тарасові Шевченку й арешт промовця;
  • 1979 — похорон Володимира Івасюка на Личаківському цвинтарі у Львові, який вилився у масову акцію протесту;
  • 2009 — СБУ порушила кримінальну справу за фактом геноциду в Україні у 1932−33 роках;
  • 2014 — біля міста Волноваха стався напад бойовиків ДНР на блокпост української 51-ї механізованої бригади, загинули 16 українських військових;
  • 2014 — біля міста Рубіжне внаслідок бою з проросійськими бойовиками українська 30-та механізована бригада зазнала втрат і відступила, загинули троє українських військових.

Джерело: Ракурс


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