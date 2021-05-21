22 травня відзначають день святого Миколая — історія святаhttps://racurs.ua/ua/n154998-22-travnya-vidznachaut-den-svyatogo-mykolaya-istoriya-svyata.htmlРакурс
Свято Миколая Чудотворця православні християни відзначають 22 травня. У народі цей день називають Микола літній, Микола травневий або Миколин день.
Свято Миколая щороку відзначають двічі — 19 грудня і наприкінці травня. 19 грудня згадують його смерть, а 22 травня вшановують перенесення мощей святого в місто Барі.
Святий Миколай міг зцілювати глухих та сліпих, допомагав бідним людям і прославився різними дивами. Микола Чудотворець або ж Микола Угодник — один із найбільш шанованих святих у православній церкві.
Дослідники вважають, що свято Миколи Весняного походить від язичницького культу шанування матері Землі в кінці травня.
День ангела у цей день відзначають Йосип, Микола, Дмитро, Василь, Олена, Юлія та Роман.
22 травня світова спільнота святкує Міжнародний день біологічного різноманіття та Європейський день сусідів.
День в історії:
- 1861 — Тараса Шевченка перепоховано в Каневі на Чернечій горі;
- 1892 — доктор Вашингтон Шеффілд винайшов тюбик для зубної пасти;
- 1846 — у Нью-Йорку заснована інформаційна агенція Associated Press;
- 1906 — американські авіаконструктори брати Райт отримали патент на винайдений ними літак;
- 1919 — у Києві в церкві святого Миколая відправили перше богослужіння українською мовою;
- 1931 — розпочала свою діяльність Українська академія аграрних наук;
- 1939 — Гітлер та Муссоліні створили політичний та військовий альянс між Німеччиною та Італією (так званий «Сталевий пакт»);
- 1960 — в Чилі стався найсильніший у XX столітті землетрус силою 9,5 балів за шкалою Ріхтера;
- 1971 — у Києві відбувся виступ Анатолія Лупиноса біля пам’ятника Тарасові Шевченку й арешт промовця;
- 1979 — похорон Володимира Івасюка на Личаківському цвинтарі у Львові, який вилився у масову акцію протесту;
- 2009 — СБУ порушила кримінальну справу за фактом геноциду в Україні у 1932−33 роках;
- 2014 — біля міста Волноваха стався напад бойовиків ДНР на блокпост української 51-ї механізованої бригади, загинули 16 українських військових;
- 2014 — біля міста Рубіжне внаслідок бою з проросійськими бойовиками українська 30-та механізована бригада зазнала втрат і відступила, загинули троє українських військових.