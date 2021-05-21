22 травня відзначають день святого Миколая – історія свята

https://racurs.ua/ua/n154998-22-travnya-vidznachaut-den-svyatogo-mykolaya-istoriya-svyata.html

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Свято Миколая Чудотворця православні християни відзначають 22 травня. У народі цей день називають Микола літній, Микола травневий або Миколин день.

Свято Миколая щороку відзначають двічі — 19 грудня і наприкінці травня. 19 грудня згадують його смерть, а 22 травня вшановують перенесення мощей святого в місто Барі.

Святий Миколай міг зцілювати глухих та сліпих, допомагав бідним людям і прославився різними дивами. Микола Чудотворець або ж Микола Угодник — один із найбільш шанованих святих у православній церкві.

Дослідники вважають, що свято Миколи Весняного походить від язичницького культу шанування матері Землі в кінці травня.



День ангела у цей день відзначають Йосип, Микола, Дмитро, Василь, Олена, Юлія та Роман.

22 травня світова спільнота святкує Міжнародний день біологічного різноманіття та Європейський день сусідів.

День в історії: