22 мая отмечают день святого Николая — история праздника

https://racurs.ua/n154998-22-maya-otmechaut-den-svyatogo-nikolaya-istoriya-prazdnika.html

Ракурс

Праздник Николая Чудотворца православные христиане отмечают 22 мая. В народе этот день называют Николай летний, Николай майский или Николай теплый.

Праздник Николая ежегодно отмечают дважды — 19 декабря и в конце мая. 19 декабря вспоминают его смерть, а 22 мая чествуют перенесение мощей святого в город Бари.

Святой Николай мог исцелять глухих и слепых, помогал бедным людям и прославился различными чудесами. Николай Чудотворец или Николай Угодник — один из самых почитаемых святых в православной церкви.

Исследователи считают, что праздник Николая Вешнего произошел от языческого культа почитания матери Земли в конце мая.



День ангела в этот день отмечают Иосиф, Николай, Дмитрий, Василий, Елена, Юлия и Роман.

22 мая мировое сообщество празднует Международный день биологического разнообразия и Европейский день соседей.

День в истории: