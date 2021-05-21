22 мая отмечают день святого Николая — история праздникаhttps://racurs.ua/n154998-22-maya-otmechaut-den-svyatogo-nikolaya-istoriya-prazdnika.htmlРакурс
Праздник Николая Чудотворца православные христиане отмечают 22 мая. В народе этот день называют Николай летний, Николай майский или Николай теплый.
Праздник Николая ежегодно отмечают дважды — 19 декабря и в конце мая. 19 декабря вспоминают его смерть, а 22 мая чествуют перенесение мощей святого в город Бари.
Святой Николай мог исцелять глухих и слепых, помогал бедным людям и прославился различными чудесами. Николай Чудотворец или Николай Угодник — один из самых почитаемых святых в православной церкви.
Исследователи считают, что праздник Николая Вешнего произошел от языческого культа почитания матери Земли в конце мая.
День ангела в этот день отмечают Иосиф, Николай, Дмитрий, Василий, Елена, Юлия и Роман.
22 мая мировое сообщество празднует Международный день биологического разнообразия и Европейский день соседей.
День в истории:
- 1861 — Тараса Шевченко перезахоронили в Каневе на Чернечей горе,
- 1892 — доктор Вашингтон Шеффилд изобрел тюбик для зубной пасты;
- 1846 — в Нью-Йорке основано информационное агентство Associated Press;
- 1906 — американские авиаконструкторы братья Райт получили патент на изобретенный ими самолет;
- 1919 — в Киеве в церкви святого Николая состоялось первое богослужение на украинском языке;
- 1931 — начала свою деятельность Украинская академия аграрных наук;
- 1939 — Гитлер и Муссолини создали политический и военный альянс между Германией и Италией (так называемый «Стальной пакт»);
- 1960 — в Чили произошло сильнейшее в XX веке землетрясение силой 9,5 баллов по шкале Рихтера;
- 1971 — в Киеве состоялось выступление Анатолия Лупиноса возле памятника Тарасу Шевченко и арест оратора;
- 1979 — похороны Владимира Ивасюка на Лычаковском кладбище во Львове вылились в массовую акцию протеста;
- 2009 — СБУ возбудила уголовное дело по факту геноцида в Украине в 1932−33 годах;
- 2014 — возле города Волноваха произошло нападение боевиков ДНР на блокпост украинской 51-й механизированной бригады, погибли 16 украинских военных;
- 2014 — близ города Рубежное в результате боя с пророссийскими боевиками украинская 30-я механизированная бригада понесла потери и отступила, погибли трое украинских военных.