Очільники апеляційних судів отримали нові повноваження.

https://racurs.ua/ua/n154997-ochilnyky-apelyaciynyh-sudiv-otrymaly-novi-povnovajennya.html

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Народні депутати прийняли законопроект № 2415, який передбачає нові повноваження для очільників апеляційних судів.

Зокрема тепер очільники апеляційних судів здійснюватимуть повноваження уповноваженого судді щодо судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час здійснення розвідувальної діяльності.

Очільник також зможе передати свої повноваження під час розгляду питань про надання дозволу на проведення розвідувальних заходів іншому судді апеляційного суду.

До видів розвідувальних заходів, що вимагають дозволу суду, закон України «Про розвідку» відносить:

спостереження за людиною або місцем з фіксацією даних;

зняття інформації з транспортних телекомунікаційних систем (запис телефонних дзвінків або повідомлень);

зняття інформації з електронних інформаційних систем (в інтернеті);

обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, шляхом проникнення в такі об'єкти;

локалізація радіоелектронного пристрою шляхом фіксації інформації або даних про місцезнаходження без розкриття змісту повідомлень (встановлення місцезнаходження телефону);

огляд кореспонденції.

Також законопроект передбачає внесення змін до закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Згідно з новими змінами, на судові засідання, пов’язані з розглядом клопотань про застосування розвідувальних заходів, принцип гласності розповсюджуватися не буде. Це означає, що такі засідання будуть проходити за закритими дверима без доступу сторонніх осіб.