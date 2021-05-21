Председатели апелляционных судов получили новые полномочия

https://racurs.ua/n154997-predsedateli-apellyacionnyh-sudov-poluchili-novye-polnomochiya.html

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Народные депутаты приняли законопроект № 2415, предусматривающий наделение председателей апелляционных судов новыми полномочиями.

В частности теперь председатели апелляционных судов будут осуществлять полномочия уполномоченного судьи касательно судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц во время осуществления разведдеятельности.

Председатель также сможет передать свои полномочия во время рассмотрения вопросов о предоставлении разрешения на проведение разведывательных мер другому судье апелляционного суда.

К видам разведывательных мер, требующих разрешения суда, закон Украины «О разведке» относит:

наблюдение за человеком или местом с фиксацией данных;

снятие информации с транспортных телекоммуникационных систем (запись телефонных звонков или сообщений);

снятие информации с электронных информационных систем (в интернете);

обследование публично недоступных мест, жилья или другого владения лица, путем проникновения в такие объекты;

локализация радиоэлектронного приспособления путем фиксации информации или данных о местонахождении без раскрытия содержания сообщений (установление местонахождения телефона);

осмотр корреспонденции.

Также законопроект предусматривает внесение изменений в закон Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Согласно новым изменениям, на судебные заседания, связанные с рассмотрением ходатайств о применении разведывательных мер, принцип гласности распространятся не будет. Это означает, что такие заседания будут проходить за закрытой дверью без доступа посторонних лиц.