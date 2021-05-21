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Ракурс
Какие доходы не повлияют на субсидию – объяснение нового закона. Фото: https://vchasnoua.com/

Какие доходы не повлияют на субсидию — объяснение нового закона

21 мая 2021, 20:31
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Верховная Рада приняла за основу законопроект № 3124, направленный на упрощение доступа к субсидиям. Новым законопроектом предложено исключить из совокупного дохода некоторые виды помощи.

В частности при исчислении среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев в совокупный доход семьи льготника не включаются:


  • Помощь в связи с беременностью и родами;
  • Помощь при рождении ребенка;
  • Помощь на детей одиноким матерям (отцам);
  • Помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство;
  • Помощь при усыновлении ребенка;
  • Временная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов;
  • Временная помощь детям, родители которых не имеют возможности содержать ребенка или их место жительства не известно;
  • Госпомощь инвалидам с детства или детям-инвалидам;
  • Пенсия в связи с потерей кормильца.

Таким образом субсидию смогут оформить семьи с детьми или одинокие люди пожилого возраста.

Напомним, Министерство социальной политики уточнило перечень одноразовых покупок на сумму более 50 тыс. грн, которые не повлияют на лишение права на субсидию.

Источник: Ракурс


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