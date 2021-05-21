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Какие доходы не повлияют на субсидию – объяснение нового закона. Фото: https://vchasnoua.com/
Какие доходы не повлияют на субсидию — объяснение нового законаhttps://racurs.ua/n154996-kakie-dohody-ne-povliyaut-na-subsidiu-obyasnenie-novogo-zakona.htmlРакурс
Верховная Рада приняла за основу законопроект № 3124, направленный на упрощение доступа к субсидиям. Новым законопроектом предложено исключить из совокупного дохода некоторые виды помощи.
В частности при исчислении среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев в совокупный доход семьи льготника не включаются:
- Помощь в связи с беременностью и родами;
- Помощь при рождении ребенка;
- Помощь на детей одиноким матерям (отцам);
- Помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство;
- Помощь при усыновлении ребенка;
- Временная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов;
- Временная помощь детям, родители которых не имеют возможности содержать ребенка или их место жительства не известно;
- Госпомощь инвалидам с детства или детям-инвалидам;
- Пенсия в связи с потерей кормильца.
Таким образом субсидию смогут оформить семьи с детьми или одинокие люди пожилого возраста.
Напомним, Министерство социальной политики уточнило перечень одноразовых покупок на сумму более 50 тыс. грн, которые не повлияют на лишение права на субсидию.
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