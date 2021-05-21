Какие доходы не повлияют на субсидию – объяснение нового закона. Фото: https://vchasnoua.com/

https://racurs.ua/n154996-kakie-dohody-ne-povliyaut-na-subsidiu-obyasnenie-novogo-zakona.html

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Верховная Рада приняла за основу законопроект № 3124, направленный на упрощение доступа к субсидиям. Новым законопроектом предложено исключить из совокупного дохода некоторые виды помощи.

В частности при исчислении среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев в совокупный доход семьи льготника не включаются:

Помощь в связи с беременностью и родами;

Помощь при рождении ребенка;

Помощь на детей одиноким матерям (отцам);

Помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство;

Помощь при усыновлении ребенка;

Временная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов;

Временная помощь детям, родители которых не имеют возможности содержать ребенка или их место жительства не известно;

Госпомощь инвалидам с детства или детям-инвалидам;

Пенсия в связи с потерей кормильца.

Таким образом субсидию смогут оформить семьи с детьми или одинокие люди пожилого возраста.

Напомним, Министерство социальной политики уточнило перечень одноразовых покупок на сумму более 50 тыс. грн, которые не повлияют на лишение права на субсидию.