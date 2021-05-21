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Які доходи не вплинуть на субсидію – пояснення нового закону. Фото: https://vchasnoua.com/
Які доходи не вплинуть на субсидію — пояснення нового законуhttps://racurs.ua/ua/n154996-yaki-dohody-ne-vplynut-na-subsydiu-poyasnennya-novogo-zakonu.htmlРакурс
Верховна Рада прийняла за основу законопроект № 3124, спрямований на спрощення доступу до субсидій. Новим законопроектом запропоновано виключити із сукупного доходу деякі види допомоги.
Зокрема при обчисленні середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців до сукупного доходу сім’ї пільговика не включаються:
- Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами;
- Допомога при народженні дитини;
- Допомога на дітей самотнім матерям (батькам);
- Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
- Допомога при усиновленні дитини;
- Тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів;
- Тимчасова допомога дітям, батьки яких не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідомо;
- Держдопомогу інвалідам з дитинства або дітям-інвалідам;
- Пенсія у зв’язку з втратою годувальника.
Таким чином субсидію зможуть оформити сім’ї з дітьми або самотні люди похилого віку.
Нагадаємо, Міністерство соціальної політики уточнило перелік одноразових покупок на суму понад 50 тис. грн, які не вплинуть на позбавлення права на субсидію.
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