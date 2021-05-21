Які доходи не вплинуть на субсидію – пояснення нового закону. Фото: https://vchasnoua.com/

https://racurs.ua/ua/n154996-yaki-dohody-ne-vplynut-na-subsydiu-poyasnennya-novogo-zakonu.html

Ракурс

Верховна Рада прийняла за основу законопроект № 3124, спрямований на спрощення доступу до субсидій. Новим законопроектом запропоновано виключити із сукупного доходу деякі види допомоги.

Зокрема при обчисленні середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців до сукупного доходу сім’ї пільговика не включаються:

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами;

Допомога при народженні дитини;

Допомога на дітей самотнім матерям (батькам);

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

Допомога при усиновленні дитини;

Тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів;

Тимчасова допомога дітям, батьки яких не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідомо;

Держдопомогу інвалідам з дитинства або дітям-інвалідам;

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника.

Таким чином субсидію зможуть оформити сім’ї з дітьми або самотні люди похилого віку.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики уточнило перелік одноразових покупок на суму понад 50 тис. грн, які не вплинуть на позбавлення права на субсидію.