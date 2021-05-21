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Ракурс
Які доходи не вплинуть на субсидію – пояснення нового закону. Фото: https://vchasnoua.com/

Які доходи не вплинуть на субсидію — пояснення нового закону

21 тра 2021, 20:31
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Верховна Рада прийняла за основу законопроект № 3124, спрямований на спрощення доступу до субсидій. Новим законопроектом запропоновано виключити із сукупного доходу деякі види допомоги.

Зокрема при обчисленні середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців до сукупного доходу сім’ї пільговика не включаються:


  • Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами;
  • Допомога при народженні дитини;
  • Допомога на дітей самотнім матерям (батькам);
  • Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
  • Допомога при усиновленні дитини;
  • Тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів;
  • Тимчасова допомога дітям, батьки яких не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідомо;
  • Держдопомогу інвалідам з дитинства або дітям-інвалідам;
  • Пенсія у зв’язку з втратою годувальника.

Таким чином субсидію зможуть оформити сім’ї з дітьми або самотні люди похилого віку.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики уточнило перелік одноразових покупок на суму понад 50 тис. грн, які не вплинуть на позбавлення права на субсидію.

Джерело: Ракурс


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