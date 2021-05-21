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Ракурс
Санкції проти ватажків ЛДНР і «голови» Криму ввів Зеленський. Фото: УП

Санкції проти ватажків ЛДНР і «голови» Криму ввів Зеленський

21 тра 2021, 19:54
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Санкції РНБО проти кримінальних авторитетів ввів в дію у п’ятницю, 21 травня, президент України Володимир Зеленський.

Відповідно до указу, Україна вводить обмежувальні заходи проти низки злочинців. У списку опинилися 674 осіб та 137 компаній, повідомили у прес-службі президента.

Зокрема під санкції потрапили:

  • Сергій Аксьонов — так званий «очільник» Республіки Крим,
  • Денис Пушилін — ватажок самопроголошеної ДНР,
  • Леонід Пасічник — ватажок фейкової ЛНР.

Санкції введено безстроково. Вони передбачають блокування активів, припинення торговельних операцій, запобігання виведення капіталів за межі України та інші передбачені законом обмеження.


Під санкціями опинилися також десятки веб-ресурсів, пов’язаних з ЛДНР та окупаційною владою Криму.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Рада нацбезпеки та оборони України наклала санкції на 557 «злодіїв у законі» та 111 іноземців, які є «кримінальними авторитетами» та проживають у різних країнах світу.

Джерело: Ракурс


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