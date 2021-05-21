Санкції проти ватажків ЛДНР і «голови» Криму ввів Зеленський. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n154995-sankciyi-proty-vatajkiv-ldnr-i-golovy-krymu-vviv-zelenskyy.html

Ракурс

Санкції РНБО проти кримінальних авторитетів ввів в дію у п’ятницю, 21 травня, президент України Володимир Зеленський.

Відповідно до указу, Україна вводить обмежувальні заходи проти низки злочинців. У списку опинилися 674 осіб та 137 компаній, повідомили у прес-службі президента.

Зокрема під санкції потрапили:

Сергій Аксьонов — так званий «очільник» Республіки Крим,

Денис Пушилін — ватажок самопроголошеної ДНР,

Леонід Пасічник — ватажок фейкової ЛНР.

Санкції введено безстроково. Вони передбачають блокування активів, припинення торговельних операцій, запобігання виведення капіталів за межі України та інші передбачені законом обмеження.

Під санкціями опинилися також десятки веб-ресурсів, пов’язаних з ЛДНР та окупаційною владою Криму.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Рада нацбезпеки та оборони України наклала санкції на 557 «злодіїв у законі» та 111 іноземців, які є «кримінальними авторитетами» та проживають у різних країнах світу.