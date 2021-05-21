Хто отримає вакцину CoronaVac з нової партії, розповіли у МОЗ. Фото: УП

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Вакцинація від коронавірусу в Україні триває, китайський препарат CoronaVac пройшов лабораторний контроль.

500 тис. доз вакцини вже розподілили між регіонами та почнуть розвозити 24 травня. Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

Препарат надійшов до України в однодозних флаконах. Для повного курсу потрібно зробити дві ін'єкції з інтервалом у 28 днів.

Зазначену партію CoronaVac визначили для вакцинації таких пріоритетних груп:

військовослужбовці ЗСУ;

працівники патрульної поліції, Національної гвардії;

співробітники Державної міграційної служби;

військовослужбовці Держспецзв’язку;

співробітники прокуратури;

члени офіційних делегацій на зимових Олімпійських іграх, зимових Паралімпійських іграх та Дефлімпійських іграх;

працівники санаторно-курортних закладів;

мешканці тимчасово окупованих територій України (пріоритетно віком від 65 років, їх вакцинують у пунктах щеплення Донецької, Луганської, Херсонської областей, які розташовані на підконтрольній уряду України території).

Крім того, ще 500 тис. доз вакцини CoronaVac, які прибули до Києва 9 травня, зараз проходять лабораторний контроль. Загалом Україна законтрактувала 1,9 млн CoronaVac, з них 1,2 млн вже надійшло до країни.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 120 тис. доз вакцини Pfizer привезли 18 травня в Україну. Це перша партія із 470 тис. раніше законтрактованих доз. Щеплення нею розпочнуть після того, як надійдуть усі партії, оскільки саме в останній буде розчин для вакцини.