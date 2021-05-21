Кто получит вакцину CoronaVac из новой партии, рассказали в Минздраве. Фото: УП

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Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается, китайский препарат CoronaVac прошел лабораторный контроль.

500 тыс. доз вакцины уже распределили между регионами и начнут развозить 24 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Препарат поступил в Украину в однодозных флаконах. Для полного курса нужно сделать две инъекции с интервалом в 28 дней.

Указанную партию CoronaVac определили для вакцинации таких приоритетных групп:

военнослужащие ВСУ;

работники патрульной полиции, Национальной гвардии;

сотрудники Государственной миграционной службы;

военнослужащие Госспецсвязи;

сотрудники прокуратуры;

члены официальных делегаций на зимних Олимпийских играх, зимних Паралимпийских играх и Дефлимпийских играх;

работники санаторно-курортных учреждений;

жители временно оккупированных территорий Украины (приоритетно в возрасте от 65 лет, их будут вакцинировать в пунктах прививок Донецкой, Луганской, Херсонской областей, расположенных на подконтрольной правительству Украины территории).

Кроме того, еще 500 тыс. доз вакцины CoronaVac, которые прибыли в Киев 9 мая, сейчас проходят лабораторный контроль. В целом Украина законтрактовала 1,9 млн CoronaVac, из них 1,2 млн уже поступило в страну.

Напомним, ранее мы сообщали, что 120 тыс. доз вакцины Pfizer привезли 18 мая в Украину. Это первая партия из 470 тыс. ранее законтрактованных доз. Прививать украинцев начнут после того, как поступят все партии, поскольку именно в последний будет раствор для вакцины.