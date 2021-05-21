Кто получит вакцину CoronaVac из новой партии, рассказали в Минздраве

Кто получит вакцину CoronaVac из новой партии, рассказали в Минздравеhttps://racurs.ua/n154994-kto-poluchit-vakcinu-coronavac-iz-novoy-partii-rasskazali-v-minzdrave.htmlРакурс
Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается, китайский препарат CoronaVac прошел лабораторный контроль.
500 тыс. доз вакцины уже распределили между регионами и начнут развозить 24 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Препарат поступил в Украину в однодозных флаконах. Для полного курса нужно сделать две инъекции с интервалом в 28 дней.
Указанную партию CoronaVac определили для вакцинации таких приоритетных групп:
- военнослужащие ВСУ;
- работники патрульной полиции, Национальной гвардии;
- сотрудники Государственной миграционной службы;
- военнослужащие Госспецсвязи;
- сотрудники прокуратуры;
- члены официальных делегаций на зимних Олимпийских играх, зимних Паралимпийских играх и Дефлимпийских играх;
- работники санаторно-курортных учреждений;
- жители временно оккупированных территорий Украины (приоритетно в возрасте от 65 лет, их будут вакцинировать в пунктах прививок Донецкой, Луганской, Херсонской областей, расположенных на подконтрольной правительству Украины территории).
Кроме того, еще 500 тыс. доз вакцины CoronaVac, которые прибыли в Киев 9 мая, сейчас проходят лабораторный контроль. В целом Украина законтрактовала 1,9 млн CoronaVac, из них 1,2 млн уже поступило в страну.
Напомним, ранее мы сообщали, что 120 тыс. доз вакцины Pfizer привезли 18 мая в Украину. Это первая партия из 470 тыс. ранее законтрактованных доз. Прививать украинцев начнут после того, как поступят все партии, поскольку именно в последний будет раствор для вакцины.