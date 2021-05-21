Катастрофа самолета МАУ — Иран отреагировал на решение канадского суда. Фото: Рубрика

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Катастрофа самолета МАУ была террористическим актом, считает канадский суд, однако Иран и дальше отвергает такие обвинения.

Власти страны заявили, что не признают решения суда Онтарио о выплате компенсации семьям погибших, пишет Reuters.

Всем известно, что у канадского суда нет юрисдикции в отношении этой авиакатастрофы. Пусть не расследуют события, которые происходят за пределами юрисдикции Канады. Это решение не имеет под собой никаких оснований, объективных документов и причин, — сказал пресс-секретарь МИД Ирана.

Он отметил, что решение суда является безосновательным, потому что «не базируется на показаниях очевидцев».

Вскоре в Канаде состоится второе судебное заседание по делу. Оно определит размер возмещений, на которые могут рассчитывать родственники погибших. В случае отказа Ирана от участия в этом заседании на имущество государства могут наложить арест.

Иностранные государства, как правило, не подпадают под юрисдикцию канадских судов. Однако канадский закон от 2012 года ограничил этот иммунитет для стран, указанных как «сторонники терроризма в иностранных государствах», среди них есть Иран.

Напомним, Верховный суд провинции Онтарио признал сбивание самолета МАУ в небе близ Тегерана преднамеренным террористическим актом.

Источник: Reuters