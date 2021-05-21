Катастрофа літака МАУ – Іран відреагував на рішення канадського суду. Фото: Рубрика

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Катастрофа літака МАУ була терористичним актом, вважає канадський суд, однак Іран і далі відкидає такі звинувачення.

Влада країни заявила, що не визнає рішення суду Онтаріо про виплату компенсації родинам загиблих, пише Reuters.

Всім відомо, що у канадського суду немає юрисдикції щодо цієї авіакатастрофи. Нехай не розслідують події, які відбуваються за межами юрисдикції Канади. Це рішення не має під собою жодних підстав, об'єктивних документів і причин, — сказав прес-секретар МЗС Ірану.

Він наголосив, що рішення суду є безпідставним, бо «не базується на свідченнях очевидців».

Незабаром у Канаді відбудеться друге судове засідання у справі. Під час нього мають визначити розмір відшкодувань, на які можуть розраховувати родичі загиблих. У разі відмови Ірану від участі у цьому засіданні на майно держави можуть накласти арешт.

Іноземні держави, як правило, не підпадають під юрисдикцію канадських судів. Однак канадський закон від 2012 року обмежив цей імунітет для країн, зазначених як «прихильники тероризму в іноземних державах», серед них є Іран.

Нагадаємо, Верховний суд провінції Онтаріо визнав збиття літака МАУ у небі поблизу Тегерана навмисним терористичним актом.

Джерело: Reuters