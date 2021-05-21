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Ракурс
Санкции против главарей ЛДНР и «главы» Крыма ввел Зеленский. Фото: УП

Санкции против главарей ЛДНР и «главы» Крыма ввел Зеленский

21 мая 2021, 19:54
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Санкции СНБО против криминальных авторитетов ввел в действие в пятницу, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский.

Согласно указу, Украина вводит ограничительные меры против ряда преступников. В списке оказались 674 человек и 137 компаний, сообщили в пресс-службе президента.

В частности под санкции попали:

  • Сергей Аксенов — так называемый «глава» Республики Крым,
  • Денис Пушилин — главарь самопровозглашённой ДНР,
  • Леонид Пасечник — главарь фейковой ЛНР.

Санкции были введены бессрочно. Они включают блокирование активов, прекращение торговых операций, предотвращение выводу капиталов за пределы Украины и другие предусмотренные законом ограничения.


Под санкциями оказались также десятки веб-ресурсов, связанных с ЛДНР и оккупационной властью Крыма.

Напомним, ранее мы сообщали, что Совет нацбезопасности и обороны Украины наложил санкции на 557 «воров в законе» и 111 иностранцев, которые являются «криминальными авторитетами» и проживают в разных странах мира.

Источник: Ракурс


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