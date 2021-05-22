Финал Евровидения-2021 проходит в Роттердаме. Фото: ukrinform.com

https://racurs.ua/n155022-final-evrovideniya-2021-nachalsya-v-rotterdame-translyaciya.html

Ракурс

Финал Евровидения 2021 года состоится на арене Ahoy в нидерландском Роттердаме сегодня, 22 мая.

На днях определились все участники финала песенного конкурса. Традиционно в финале будут выступать страны «Большой пятерки» — Франция, Германия, Испания, Великобритания и Италия. А Нидерланды попали в финал как страна-хозяин.

Из первого полуфинала в финал квалифицировались Украина, Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция и Бельгия. Из второго полуфинала вышли Албания, Сербия, Болгария, Молдова, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция и Финляндия.

Украину представляет группа Go_A с песней SHUM («Шум»). Украинцы выступят под номером 19.

Напомним, бывшая сценаристка канала СТБ и Plombir Event Company Анастасия Михайлова, обвинила «UA: Общественное» в краже ее идеи постановки шоу группы Go_A для Евровидения-2021.