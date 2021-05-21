Кто прошел в финал Евровидения 2021. Фото: tsn.ua

https://racurs.ua/n154962-kto-proshel-v-final-evrovideniya-2021-spisok-ispolniteley.html

Ракурс

Второй полуфинал Евровидения 2021 года состоялся в четверг, 20 мая, в Роттердаме.

В рамках вчерашнего полуфинала определился окончательный список финалистов песенного конкурса. Всего в финале Евровидения, который состоится 22 мая, будут выступать участники от 26 стран. Об этом сообщает «ВВС Украина»

Победителями второго полуфинала стали представители 10 стран:

Албания (Anxhela Peristeri — Karma)

Сербия (Hurricane — Loco Loco)

Болгария (VICTORIA — Growing Up Is Getting Old)

Молдова (Natalia Gordienko — SUGAR)

Португалия (Black Mamba — Love Is On My Side)

Исландия (Daði og Gagnamagnið — 10 Years)

Сан-Марино (Senhit — Adrenalina)

Швейцария (Gjon's Tears — Tout l’Univers)

Греция (Stefania — Last Dance)

Финляндия (Blind Channel — Dark Side)

Кроме победителей первого и второго полуфиналов, туда автоматически попали представители Нидерландов (поскольку страна является победителем предыдущего конкурса) и стран-основательниц Евровидения — Италии, Германии, Великобритании, Испании и Франции.

Как известно, Украину в финале представит фолк-группа Go-A, которая выступала в первом полуфинале с песней «Шум». Также победителями первого полуфинала стали Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция и Бельгия.

Гранд-финал Евровидения 2021 состоится в субботу, 22 мая. Международный песенный конкурс под № 65 проходит в Роттердаме. Украинцы могут посмотреть финал на двух телеканалах-СТБ и «UA: Перший». Трансляция начнется в субботу, 22 мая в 22.00.

Напомним, Go_A с песней SHUM («Шум») вышли в финал Евровидения, которое в эти дни проходит в нидерландском Роттердаме. Песню украинской группы на Youtube-канале песенного конкурса уже прослушали более 500 тыс. раз.

Источник: «ВВС Україна»