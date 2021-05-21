Хто пройшов до фіналу Євробачення 2021 — список виконавцівhttps://racurs.ua/ua/n154962-hto-proyshov-do-finalu-ievrobachennya-2021-spysok-vykonavciv.htmlРакурс
Другий півфінал Євробачення 2021 року відбувся у четвер, 20 травня, в Роттердамі.
У рамках вчорашнього півфіналу визначився остаточний список фіналістів пісенного конкурсу. Всього у фіналі Євробачення, який відбудеться 22 травня, виступатимуть учасники від 26 країн. Про це повідомляє «ВВС Україна»
Переможцями другого півфіналу стали представники 10 країн:
- Албанія (Anxhela Peristeri — Karma)
- Сербія (Hurricane — Loco Loco)
- Болгарія (VICTORIA — Growing Up Is Getting Old)
- Молдова (Natalia Gordienko — SUGAR)
- Португалія (The Black Mamba — Love Is On My Side)
- Ісландія (Daði og Gagnamagnið — 10 Years)
- Сан-Маріно (Senhit — Adrenalina)
- Швейцарія (Gjon's Tears — Tout l’Univers)
- Греція (Stefania — Last Dance)
- Фінляндія (Blind Channel — Dark Side)
Окрім переможців першого та другого півфіналів, туди автоматично потрапили представники Нідерландів (оскільки країна є переможцем попереднього конкурсу) та країн-засновниць Євробачення — Італії, Німеччини, Великої Британії, Іспанії та Франції.
Як відомо, Україну в фіналі представить фольк-гурт Go-A, який виступав у першому півфіналі з піснею «Шум». Також переможцями першого півфіналу стали Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція та Бельгія.
Гранд-фінал Євробачення 2021 відбудеться в суботу, 22 травня. Міжнародний пісенний конкурс під № 65 проходить в Роттердамі. Українці можуть подивитися фінал на двох телеканалах— СТБ и «UA: Перший». Трансляція почнеться в суботу, 22 травня о 22.00.
Нагадаємо, Go_A з піснею SHUM («Шум») вийшли в фінал Євробачення, яке цими днями відбувається у нідерландському Роттердамі. Пісню українського гурту на Youtube-каналі пісенного конкурсу вже прослухали понад 500 тис. разів.
Джерело: «ВВС Україна»