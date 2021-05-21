Хто пройшов до фіналу Євробачення 2021. Фото: tsn.ua

https://racurs.ua/ua/n154962-hto-proyshov-do-finalu-ievrobachennya-2021-spysok-vykonavciv.html

Ракурс

Другий півфінал Євробачення 2021 року відбувся у четвер, 20 травня, в Роттердамі.

У рамках вчорашнього півфіналу визначився остаточний список фіналістів пісенного конкурсу. Всього у фіналі Євробачення, який відбудеться 22 травня, виступатимуть учасники від 26 країн. Про це повідомляє «ВВС Україна»

Переможцями другого півфіналу стали представники 10 країн:

Албанія (Anxhela Peristeri — Karma)

Сербія (Hurricane — Loco Loco)

Болгарія (VICTORIA — Growing Up Is Getting Old)

Молдова (Natalia Gordienko — SUGAR)

Португалія (The Black Mamba — Love Is On My Side)

Ісландія (Daði og Gagnamagnið — 10 Years)

Сан-Маріно (Senhit — Adrenalina)

Швейцарія (Gjon's Tears — Tout l’Univers)

Греція (Stefania — Last Dance)

Фінляндія (Blind Channel — Dark Side)

Окрім переможців першого та другого півфіналів, туди автоматично потрапили представники Нідерландів (оскільки країна є переможцем попереднього конкурсу) та країн-засновниць Євробачення — Італії, Німеччини, Великої Британії, Іспанії та Франції.

Як відомо, Україну в фіналі представить фольк-гурт Go-A, який виступав у першому півфіналі з піснею «Шум». Також переможцями першого півфіналу стали Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція та Бельгія.

Гранд-фінал Євробачення 2021 відбудеться в суботу, 22 травня. Міжнародний пісенний конкурс під № 65 проходить в Роттердамі. Українці можуть подивитися фінал на двох телеканалах— СТБ и «UA: Перший». Трансляція почнеться в суботу, 22 травня о 22.00.

Нагадаємо, Go_A з піснею SHUM («Шум») вийшли в фінал Євробачення, яке цими днями відбувається у нідерландському Роттердамі. Пісню українського гурту на Youtube-каналі пісенного конкурсу вже прослухали понад 500 тис. разів.

Джерело: «ВВС Україна»