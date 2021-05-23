Победителя Евровидения 2021 объявили в Роттердаме. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n155023-pobeditelya-evrovideniya-2021-obyavili-v-rotterdame-foto-video.html

Ракурс

Победителем Евровидения 2021 стала группа Måneskin с песней Zitti e buoni. Представители Италии набрали 524 балла (206 от жюри и 318 от зрителей).

На втором месте с 499 баллами (248 от жюри и 251 от зрителей) оказалась Франция, которую представляла Барбара Прави. Об этом стало известно из трансляции конкурса.

Третье место с 432 баллами (267 от жюри и 165 от зрителей) заняла Швейцария (исполнитель Gjon’s Tears), четвёртое с 378 баллами (198 от жюри и 180 от зрителей) — Исландия (группа Da∂i Freyr og Gagnamagni∂). Выступление этой страны показывали в записи, потому что у двух членов делегации обнаружили COVID-19.

Украинская группа Go_A набрала 364 балла и заняла пятое место, получив 97 баллов от жюри и 267 баллов от телезрителей.

Интересно, что Великобритания в этом году получила 0 баллов от жюри и 0 баллов от телезрителей.

Также в субботу, 22 мая, в Киеве проходил юбилейный концерт украинской певицы Ирины Билык. Посетил его и президент Украины Владимир Зеленский, который лично поздравил певицу.

Ты наша любовь, спасибо. Поздравляем тебя, любим тебя, — сказал президент и поцеловал Билык.



Певица поблагодарила и ответила, что после такого приветствия ей нужен валидол. Как известно, зимой Ирина Билык выступила на новогоднем приеме самопровозглашённого президента Беларуси Александра Лукашенко.