Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n155024-vid-koronavirusu-pomerly-89-ukrayinciv-za-dobu-infografika.html

Ракурс

Коронавірус в Україні за минулу добу, 22 травня, підхопили 2 тис. 533 людей. На жаль, хвороба забрала життя 89 українців, ще 1 тис. 701 особа потрапила в лікарні.

Захворіли 153 дитини та 31 медпрацівник. Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

Також за минулу добу:

одужало — 8 тис. 937 осіб;

здійснено тестувань — 34 тис. 506 (зокрема методом ПЛР — 16 тис. 285, методом ІФА — 3 тис. 730).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 2 млн 182 тис. 521 особа;

одужало — 1 млн 950 тис. 562 особи;

летальних випадків — 49 тис. 368;

проведено ПЛР-тестувань — 10 млн 13 тис. 773.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (453), Харківській (188), Донецькій (182), Київській (178) та Миколаївській (160) областях.

Нагадаємо, раніше невідомий коронавірус виявили вчені зі Сполучених Штатів Америки та Малайзії. Нова хвороба може передаватися людині від собак.